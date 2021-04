신한銀, '반짝반짝 20대, 상큼하게 변신헤이영' 캠페인 시행

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 인스타그램 증강현실(AR) 필터를 활용한 '반짝반짝 20대, 상큼하게 변신헤이영' 캠페인를 시행했다고 13일 밝혔다.

이번 캠페인은 최신 디지털 트랜드에 발맞춰 신한은행의 20대 대표 금융 브랜드 헤이영을 인스타그램 채널에서 다양한 고객들이 경험할 수 있도록 기획했다.

또한 은행권 최초로 상큼하게 변신헤이영 증강현실 필터를 기획·제작해 인스타그램에 공개했다.

상큼하게 변신헤이영 증강현실 필터는 인스타그램 앱에 탑재된 촬영 시스템을 통해 20대 전용 브랜드인 ‘헤이영’ 로고와 컬러를 활용해 얼굴 인식 후 눈을 깜빡이면 메이크업 효과와 머리카락, 눈동자 색이 3단계로 변신하는 카메라 기능이다.

한편 신한은행은 상큼하게 변신헤이영 증강현실 필터 출시 기념 이벤트를 5월 5일까지 진행한다.

이번 이벤트는 상큼하게 변신헤이영 증강현실 필터를 이용해 사진 촬영인증 및 해시태그를 작성해 본인 인스타그램에 업로드한 고객 대상으로 애플워치SE, 코닥 미니샷 콤보3 레트로, 신세계 모바일 상품권, 스타벅스 아메리카노 등 추점을 통해 경품을 제공한다.

신한은행 관계자는 "헤이영이 20대 고객을 위한 금융 트렌드로 자리매김 할 수 있도록 이번 캠페인을 준비했다"며 "앞으로도 Z세대 트렌드에 맞는 다양한 콘텐츠를 선보일 예정"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr