한컴위드, 가상자산 사업 참여 '아로와나테크' 투자

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터그룹 계열사 한컴위드가 '아로와나테크'에 지분 투자했다고 13일 밝혔다.

한컴위드는 "금 기반 아로와나 프로젝트에 기술 파트너로 참여하기 위한 목적"이라고 밝혔다.

아로와나 프로젝트는 블록체인 기술로 금 유통 프로세스의 신뢰를 높이고 금 비즈니스의 양성화, 개인이 금을 쉽게 거래할 수 있는 디지털 플랫폼 제공이 목표다.

아로와나 토큰은 디지털 플랫폼에서 제공되는 서비스와 다양한 방식으로 연계돼 사용될 계획이다.

아로와나 테크는 현재 가상자산 거래소에 아로와나 토큰 상장을 추진중이다.

한컴위드는 아로와나 테크에 기술 제공 외에도 디지털 자산 플랫폼, XR융복합 쇼핑몰, 금 기반 모바일 상품권, 한컴페이 등 추진 중인 다양한 신사업들에도 아로와나 토큰(ARW)을 적극적으로 연계시켜 토큰의 유통 확산을 지원해나간다는 계획이다.

한컴위드는 지난해 6월 금거래소를 인수한 바 있다. 인수 이후 금기반의 블록체인 기술을 접목한 디지털 금융 사업을 목표로 다양한 비즈니스 모델을 수립 중에 있다.

한컴위드 관계자는 "실물 자산을 디지털화해 디지털 플랫폼 위에서 국경을 넘는 자유로운 거래가 이뤄지는 생태계를 구축하는 것이 최종 목표"라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr