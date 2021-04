삼성전자 수원 찾은 과기부 장관 "5G 선순환 생태계 조성해야"

[아시아경제 조슬기나 기자] 최기영 과학기술정보통신부 장관이 13일 삼성전자 수원사업장을 찾아 5G 모듈·단말 개발 추진 현황을 점검하고 현장 소통의 시간을 가졌다. 5G 상용화 2주년을 맞아 디지털 뉴딜과 연계한 5G 융합서비스 활성화에 박차를 가하기 위한 행보다.

과기정통부에 따르면 최 장관은 이날 삼성전자 수원공장 내 5G 기반으로 공정을 자동화해 고품질의 통신장비들을 제조하는 생산라인을 견학했다. 이어 28㎓ 대역 장비·단말기 간 성능검증 현장에 참석해 개발 관계자들의 노고를 격려했다.

최 장관은 "5G 융합서비스 활성화는 코로나19라는 불확실성 속에서 4차 산업혁명 시대를 선도하기 위한 범국가적 프로젝트"라며 "경제사회 전반에서 국민이 체감할 수 있는 5G 성과를 조기에 창출하기 위해 산업계와 상시 소통·협력채널을 구축하고, 산업현장의 애로사항을 적극적으로 해결해 나가겠다"고 밝혔다.

그는 이어진 업계 간담회에서는 5G 모듈·단말기 국산화 사업 시작에 발 맞춰 단말기 산업 생태계 활성화를 위한 정부 정책방향을 점검·공유하고, 산업 현장의 애로사항 청취 및 발전방안 등을 논의했다.

해당 사업은 고가인 외산 모듈·단말기를 대체하기 위해 중소기업 컨소시움을 중심으로 국산 기술력을 활용한 5G 모듈·단말기를 개발하기 위한 것이다. 과기정통부는 연내에 3.5㎓ 통신모듈 개발 및 인증을 완료하고, 개발 결과물을 타 기업도 사용할 수 있도록 제공해 다양한 중소기업이 5G 단말기 시장에 참여할 수 있도록 할 계획이다. 아울러 기술개발(칩·단말 국산화, 미래형 엣지디바이스 개발) → 인프라 지원(디지털 오픈랩 구축 및 시험·인증 지원 등) → 시장창출(공공 선도투자 확대, 해외진출 지원)로 이어지는 전주기 지원에도 나선다.

정부는 코로나19로 인한 경제위기 극복, 4차 산업혁명을 선도하기 위해 장비-네트워크-서비스로 이어지는 5G 선순환 생태계 조성이 필요하다고 판단하고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 5G 장비·단말 개발 관련 수요기업과 공급기업 간 협력의 장을 마련하는 한편, 28㎓ 대역에서 다양한 단말기를 활용한 B2B 서비스의 활성화 등이 시급하다.

삼성전자, AM솔루션즈, 클레버로직, 파트론 등 간담회에 참석한 대·중소기업들은 가격경쟁력 있는 5G 모듈 및 단말기 개발을 위해 협력하고, B2B 서비스 활성화를 위한 정책협의체에 참여하는 등 5G 융합서비스가 조기에 확산될 수 있도록 적극적인 역할을 해 나가기로 하였다.

과기정통부는 이번 간담회를 통해 수렴된 의견들을 관련 정책 수립에 반영하는 한편, 대·중소기업 간 상생협력 노력도 한층 강화해 나갈 방침이다.

