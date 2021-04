SKIET, 中 분리막 2공장 가동 시작…전기차 50만대분 생산

[아시아경제 김혜원 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 11,000 등락률 +4.13% 거래량 1,536,267 전일가 266,500 2021.04.13 10:39 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제20년 7개월만에 1000 넘긴 코스닥…“상승세 이어질 것” close 의 소재사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 중국 장쑤성 창저우 2공장에서 분리막(LiBS) 상업 생산을 시작했다.

SKIET는 지난해 11월 중국 창저우 1공장 상업 가동에 이어 최근 분리막 2공장도 부분 가동에 돌입했다고 13일 밝혔다.

SKIET는 2공장 총 생산능력 3억4000만㎡ 중 1억7000만㎡를 부분 가동 가동하면서 기존 1공장 생산능력인 3억4000만㎡를 포함해 중국에서만 5억1000만㎡ 생산능력을 갖추게 됐다. 이는 매년 고용량 전기차 약 50만대에 필요한 분리막을 생산할 수 있는 수준이다. 2공장의 나머지 생산라인은 내년 1분기 가동을 목표로 순조롭게 생산을 준비하고 있다.

이번 창저우 2공장 가동으로 SKIET가 한국, 폴란드, 중국 등에서 확보한 생산능력은 10억4000만㎡에 이른다. 연간 전기차 100만대에 쓸 수 있는 분리막 생산 규모다. 2024년 생산능력은 27.3억㎡가 된다.

중국은 세계 최대 전기차 시장으로, 글로벌 시장의 약 절반 가까이를 차지한다. SKIET는 시장성이 큰 중국을 해외 첫 생산거점으로 삼고 2019년부터 공장을 짓기 시작했다.

SKIET가 생산하는 분리막은 중국에서도 러브콜이 쏟아진다. 이번 창저우 2공장을 가동하기 이전부터 이미 올해 생산할 물량에 대한 공급 계약을 마무리 지었다.

시장조사기관 SNE리서치에 따르면 SKIET는 지난해 '티어1(Tier1)' 습식 분리막 시장에서 점유율 26.5%로 세계 1위를 차지했다. 티어1은 테슬라, 폭스바겐, 르노닛산, 도요타, 현대기아차 등 전기차 시장을 이끄는 완성차 업체를 말한다. 티어1 분리막 시장은 이들 기업에 공급되는 분리막 시장이다. SKIET를 비롯 일본의 아사히카세이, 도레이 등 고품질 분리막을 생산할 수 있는 기업이 진입해 있다.

노재석 SKIET 사장은 "성능과 안전성을 모두 잡은 프리미엄 분리막을 공급해 전 세계 전기차 시장이 빠르게 성장할 수 있도록 기여하는 한편 독보적인 시장 선두 체제를 구축하기 위해 생산능력과 기술력을 지속적으로 높여갈 것"이라고 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr