‘한복의 일상화’ 논한다...종로구 14일 '한복 토크콘서트' 개최

14일 오후 2시50분 전통문화공간 무계원에서 ‘종로 한복 토크콘서트’ 열어... 한복의 일상화 향한 진중하지만 즐거운 토론 지향…전통한복 디자이너 김영미, 가수 전효성 등 출연

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 문화체육관광부가 지정한 2021 봄 한복문화주간을 맞아 14일 부암동 전통문화공간 무계원(창의문로5가길 2)에서 오후 2시50분부터 ‘종로 한복 토크콘서트’를 개최한다.

‘한복, 공존하다’라는 주제 아래 전통의 일상화를 향한 진중하지만 즐거운 토론을 지향하는 시간으로 구성했다. 한복이 지닌 정통성과 대중성, 한복의 일상화를 향한 통합적 방향에 대해 논의하는 자리가 될 것이다.

참여자로는 김영종 종로구청장 외 전통한복 디자이너 김영미 원장, 전주한옥마을 한복데이 기획자 박세상 대표, 무형문화재 가야금 산조 전수자인 조세린(Jocelyn) 교수 등이 있다.

아울러 배우 겸 가수 전효성이 출연해 지난 3.1절 뉴욕 타임스퀘어 한복 광고 프로젝트 스토리를 공유함은 물론 젊은 세대의 한복 진입 장벽을 낮춰 진정한 ‘한복의 일상화’를 이루는 방안을 이야기할 예정으로 기대를 모은다.

이번 토크콘서트는 사회적 거리두기 상황을 고려해 본 행사 후 편집본을 제작, 이달 중 종로TV 유튜브 채널을 통해 공개할 예정이다.

한편 한복, 한옥, 한식, 한글, 우리소리, 우리 춤 등 전통문화 확산에 앞장서고 있는 종로구는 2013년부터 매월 ‘직원 한복입는 날’을 운영해 한복 입기를 실천하고 있다.

또 ‘곱다 한복체험관’을 운영해 주민들에게 한복체험, 한복교육 등의 기회를 제공하고 ‘한복활성화 조례’를 제정해 관련 정책을 원활하게 추진할 수 있는 제도적 기반 역시 마련한 바 있다.

국내 뿐 아니라 전 세계에 한복의 아름다움을 홍보하고 지역경제 활성화에 기여하기 위해 지난 2016년을 시작으로 매해 ‘한복축제’를 열고 있으며, 2018년과 2019년에는 ‘우리옷 제대로 입기, 한복 토론회’를 열고 한복에 대한 국민적 관심을 이끌어내기도 했다.

김영종 구청장은 “고운 우리옷의 우수성과 아름다움을 널리 알리고자 꾸준한 관심을 갖고 노력해 왔다”면서 “앞으로도 전통한복의 자생력을 높이고 역량을 강화시킬 수 있는 다채로운 관련 프로그램과 사업을 추진하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr