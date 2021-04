신한카드, 제주 농민과 상생 위한 라방 진행…"카라향 사세요"

13일 오후 8시부터 1시간 동안

aT와 함께 제주농협 카라향 판매 확신라이브 라이브커머스 방송 진행

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 확신제작소의 라이브 커머스 방송 '확신라이브-aT 제주'편을 인터파크TV를 통해 송출한다고 13일 밝혔다.

이날 오후 8시부터 1시간 동안 방송되는 확신라이브는 신한카드 공식 유튜브 채널과 인터파크TV 채널에서 시청할 수 있다.

신한카드는 농림축산식품부 산하 한국농수산식품유통공사(aT)와 손잡고, 농어민들에게는 직거래 판로를 열어주고 소비자에게는 양질의 농수산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공하고자 본 방송을 기획했다.

그 첫번째 상품으로 제주농협의 '귤로장생' 카라향을 판매한다. 귤로장생은 제주농협의 대표 감귤 브랜드로, 고품질 상품의 카라향만을 선별해 확신라이브 방송을 통해 단독으로 판매할 예정이다.

특히 신한카드로 결제하는 모든 고객에게는 카라향 구매 시 즉시 적용 받을 수 있는 2000원 할인 쿠폰까지 추가로 제공한다. 또 방송 시간 구매 고객 100명에게 추첨을 통해 카라향 3kg를 증정하는 이벤트도 마련했다.

신한카드 관계자는 "이번 확신제작소의 라이브커머스 방송은 전국 각 지역의 특산물을 소개하며 농어민과 고객이 상생하도록 연결하는 가교 역할이 될 것으로 기대한다"며 "향후에도 신한금융그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 맞춰 지역경제를 활성화하고 상생과 신뢰를 구축하는 기업 시민이 되기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

