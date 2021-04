[아시아경제 송승섭 기자]중국 외교부가 한반도사무특별대표에 류샤오밍(劉曉明) 전 영국 주재 중국대사를 임명했다고 12일 밝혔다.

류 신임특별대표는 이집트 주재 대사와 중앙외사공작영도소조 판공실 부주임으로 근무했다. 2006년부터는 약 3년간 북한 주재 대사를 지낸 뒤, 2009년부터 올해 초까지 주영대사를 역임했다.

중국 외교부는 경험이 풍부한 베테랑 외교관으로 한반도 업무에도 익숙하고, 한반도 문제의 정치적 해결 프로세스를 추진하는데 건설적 역할을 할 것이라고 밝혔다.

류 특별대표는 앞으로 중국 외교부의 한반도 사무협조 업무를 담당하게 된다.

