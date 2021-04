[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 한국어교육원은 12일 오전 광주광역시 광산구 무양서원에서 외국인 연수생을 대상으로 한국 전통문화 체험과 유적지 탐방 행사를 실시했다고 밝혔다.

중국과 인도네시아 연수생 12명은 이날 판소리의 추임새, 장단과 함께 북 치는 방법 등을 익힌 뒤 판소리를 부르며 한국 전통음악의 멋과 흥을 만끽했다.

이날 행사에 참여한 중국 연수생 쑨화야오는 “한국의 전통 악기와 음악을 직접 배우고 접해보니 한국의 전통문화를 더 깊이 이해할 수 있는 계기가 됐다”고 말했다.

윤영 호남대 한국어교육원장은 “코로나19로 체험 활동에 제약이 있지만 학업에 지친 외국인 연수생들을 위해서 소규모로 진행할 수 있는 다양한 체험 기회와 탐방 프로그램 등을 통해 유학생들이 한국 사회 구성원과 교류하며 차세대 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

