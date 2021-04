[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 경증치매 가정에서 할 수 있는 인지훈련 로봇 ‘보미’를 대여 지원한다.

‘보미’는 일상생활과 유사한 상황의 게임이 탑재 돼 즐겁게 인지훈련을 할 수 있도록 도움을 주는 1:1 탁상형 로봇으로 치매어르신의 인지능력에 따라 개인 맞춤별 훈련이 가능하다.

3개월간 무료 대여 가능하다. 양천구 치매안심센터로 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr