[아시아경제 지연진 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 4,500 등락률 -1.47% 거래량 323,868 전일가 305,500 2021.04.12 14:46 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여현대모비스, 오는 8일 기업설명회 개최외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아 close 는 12일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 3,000 등락률 -1.31% 거래량 554,429 전일가 228,500 2021.04.12 14:46 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 속 코스피…장중 하락 전환되기도강보합 나타내는 코스피…반도체 추이 지켜봐야매도 멈출 국민연금, 반도체·2차전지 숨통 트이나 close 아산공장 완성차 생산중단에 따라 이 회사의 아산공장 생산라인 가동을 중단했다고 공시했다.

이로인해 현대자동차 아산공장에 공급하는 모듈생산에 차질이 생겼다.

