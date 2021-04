LG-SK 배터리 분쟁 합의, 그 이후…배터리 안보 경각심 일깨워

K배터리 시장 지배력 흔들…中 점유율 높여

배터리 내재화 일부 불가피…배터리 수급 다각화 명분 줘

배터리 산업의 경제적 안보 지위 부각

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 극적으로 배터리 영업비밀 침해 전쟁에 마침표를 찍은 것은 싸움이 끝까지 갈 경우 양사 모두 패자가 될 수 있다는 위기감이 컸기 때문이다. 두 기업이 2여년간 전쟁을 벌이는 사이 중국 배터리의 시장 지배력은 강화됐고 완성차 업체의 배터리 내재화 등 예상치 못한 돌발 변수가 생겼다. 이같은 상황으로 K배터리 산업의 안보 지위까지 흔들린다는 지적도 컸다.

◆흔들리는 시장 지배력= 세계 배터리 시장은 최대 수요처인 전기차 시장이 이제 태동기여서 반도체 시장과 같은 확실한 선두업체나 기술의 초격차가 없다. 기존 배터리 업체는 물론 자동차 업체들도 다투어 시장에 진입하고 있다.

시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 세계 배터리 시장에서 중국의 CATL이 24%의 점유율로 4년째 1위를 지켰으나 LG에너지솔루션이 23.5%로 바짝 추격했다. 일본 파나소닉이 18.5%로 3위, BYD(중국)가 6.7%로 4위, 삼성SDI와 SK이노베이션이 각각 5.8%와 5.4%로 5위와 6위를 달렸다.

국가별로 보면 한국과 중국이 치열한 선두다툼을 벌이고 있는 것처럼 보이지만 상황은 단순하지 않다. 올해 들어 1∼2월을 놓고 보면 CATL의 점유율은 31.7%로 치솟았지만 LG에너지솔루션은 19.2%로 떨어졌다.

◆고객 이탈 속속…완성차 업체 내제화도 속도= 주요 고객사인 완성차 업체들의 배터리 내재화 및 수급 다각화의 속도도 빨라졌다. SK이노베이션은 글로벌 완성차 1위인 폭스바겐과 합작사 설립이 사실상 무산됐다. 폭스바겐은 양사 소송 기간 동안 중국과 합작사를 설립하고 유럽 배터리 기업인 노스볼트와 함께 내재화 계획을 발표했다. 결과적으로 K배터리의 든든한 고객사를 잃은 셈이다.

LG에너지솔루션의 든든한 우군이었던 제너럴 모터스(GM) 역시 배터리 자체 개발 가능성을 열어뒀다. 지난해 3월 자체 개발 배터리와 전기차 플랫폼 ‘얼티엄’을 공개했는데, 배터리 특허 상당 부분이 GM 소유였다.

설상가상 휴대폰 업체인 애플까지 자체 설계 배터리를 적용한 전기차 개발에 나선 상태다. 특히 일본의 도요타는 꿈의 배터리라고 불리는 ‘전고체 배터리’ 탑재 전기차 시험 차량을 올해 공개하겠다고 한 상태여서 배터리 주도권을 잡기 위한 경쟁이 불을 뿜고 있다.

◆K배터리 안보 지휘도 흔들려= 이같은 상황에서 배터리 산업의 경제적 안보 지위가 부각된 점도 부담이다. 조 바이든 미국 대통령은 전기차 산업의 밸류체인(공급망)을 미국에 구축하고, 일자리를 창출하겠다는 의지를 강하게 밝혀왔다. 이번 소송으로 GM, 포드뿐만 아니라 미국에 공장을 보유한 완성차 기업의 전기차 생산에 차질이 빚어지면서 바이든 정부의 친환경 정책에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 이어졌다. 결국 미국 정부의 강한 압박으로 합의가 이뤄졌고, 앞으로 K배터리 기업들에 대한 미국 정부의 입김도 더 커질 것으로 보고 있다. 외교부 관계자는 "이번 소송은 글로벌 사업의 리스크를 줄이기 위해서는 현지 산업 및 경제 정책, 외교, 휴먼 네트워크 등을 탄탄하게 만들어야 한다는 것을 보여줬다"며 "미국의 친환경 정책 기조와 배터리 사업은 같이 갈 수 밖에 없다"고 말했다.

손승우 중앙대 산업보안학과 교수는 "글로벌 배터리 경쟁이 한 치 앞을 내다보기 어려울 정도로 치열하게 전개되는 마당에 LG와 SK의 분쟁 장기화는 바람직하지 않다"면서 "K 배터리의 경쟁력을 높이기 위해 양사는 선의의 경쟁은 하되 서로 협력해야 하며 정부도 이를 적극적으로 도와야 한다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr