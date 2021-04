장제원 "김종인, 안철수 향해 막말...무슨 미련이 남았나"

[아시아경제 이주미 기자] 장제원 국민의힘 의원은 김종인 전 비상대책위원장이 안철수 국민의당 대표를 향해 "건방지다"라고 비판한 것과 관련해 "기고만장"하다고 지적했다.

장 의원은 12일 자신의 페이스북을 통해 "선거 이후 가장 경계해야 할 말들을 전임 비대위원장이 쏟아내고 있다"며 이같이 주장했다.

이어 "재임 시절엔 당을 흔들지 말라고 하더니 자신은 나가자마자 당을 흔들어대고 있다"며 "태상왕이라도 된 거냐, 무슨 미련이 남아 그토록 독설을 퍼붓는지 모르겠다"고 비판했다.

그러면서 "당이 붙잡아주치 않아 삐친 거냐"며 "뜬금없이 안철수 대표를 향해 토사구팽식 막말로 야권 통합에 침까지 뱉고 있으니 자아도취에 빠져 주체를 못하는 모습으로밖에 보이지 않는다"고 꼬집었다.

그는 김 전 위원장이 '국민의 승리를 자신들의 승리로 착각하지 말라'고 말했던 사실을 언급하며 "마지막 메시지 새겨들었다. 그런데 허언이었나 보다. 본인은 착각을 넘어 몽롱해 있는 것 같다"고 지적했다.

이어 "모든 승리의 공을 독점해서 대선정국을 장악해 보려는 탐욕적 청부 정치, 가슴 없는 기술자 정치는 이제 끝냈으면 좋겠다"고 덧붙였다.

앞서 김 전 위원장은 지난 11일 공개된 연합뉴스와 인터뷰에서 안 대표가 지난 재·보궐 선거를 '야권 승리'라고 말한 점을 언급하며 "어떻게 건방지게 그런 말을 하나"라고 비판한 바 있다.

또 안 대표와 윤석열 전 검찰총장의 정치적 연대 가능성에 관해서는 "합쳐질 수 없다"며 "아무 관계도 없는데 안 대표가 마음대로 남의 이름 갖다 얘기한 것"이라 말했다.

