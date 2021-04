4.7 재보선참패후 더불어민주당의 쇄신 진로를 위한 재선의원간담회가 12일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열렸다. 간담회에 참석한 의원들이 좌장 역할을 맡은 김철민 의원의 발언을 듣고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.