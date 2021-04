4월 12~16일, 5일간 진행

[아시아경제 라영철 기자] 육군 1군단은 12일부터 오는 16일까지 5일간 경기도 고양·파주·양주·연천 일대에서 군단 예하부대가 참가한 가운데 지상협동훈련을 한다.

12일 군 당국은 "훈련기간 중 병력과 장비이동, 검문검색을 위한 부분적인 교통 통제 등이 이뤄진다"며 훈련 지역 주민들의 이해와 협조를 당부했다.

군은 훈련기간 중 주민불편을 최소화하고, 부대 안전사고를 예방하기 위해 안전통제반을 운영할 계획이다. (031-867-0108)

