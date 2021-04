풀무원건강생활, 쿠팡과 '개인 맞춤형 건강기능식품 추천 서비스' 제공

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원건강생활은 개인의 건강 상태에 꼭 맞는 건강기능식품을 추천 받을 수 있는 ‘내게 맞는 영양성분 찾기 서비스’를 쿠팡과 협력해 시범 운영한다고 12일 밝혔다.

이번 서비스는 개인의 건강 상태 결과에 따라 개인에게 최적화된 건강기능식품을 추천해 주는 것으로 쿠팡 홈페이지 헬스, 건강식품에 위치한 기획전을 통해 참여할 수 있다. 총 32개 문항으로 구성됐으며, 건강 설문을 완료하면 개인에게 필요한 최적의 영양 성분을 추천해 준다. 고객은 추천 받은 건강기능식품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있다.

이번 시범 서비스에는 풀무원건강생활의 건강 설문 알고리즘이 적용됐다. 건강 설문 알고리즘은 풀무원 영양학 석박사 15인과 외부 약사 등의 협업을 통해 개발됐다. 약사 100명의 테스트를 통해 전문성까지 확보했다. 과학적인 설계로 구성된 알고리즘을 통해 연령, 성별, 영양 성분 간의 상호작용, 생애 주기별 위해 요소 등을 고려해 개인 건강에 최적화된 건강기능식품을 추천한다.

서비스 기간 동안 풀무원건강생활의 프리미엄 건강기능식품 14종도 만나볼 수 있다. 제품 성분은 물론 환경을 생각하는 소비를 돕기 위해 단상자를 별도 제작하지 않고 제품 용기에 표시 사항을 보여주는 이중 라벨을 적용해 불필요한 포장을 줄였다. 병 포장을 통해 포장을 간소화하고, 분리가 용이한 라벨을 적용했다. 컬러 잉크 사용도 최대한 줄였다. 합리적인 가격으로 고객 혜택도 높였다.

풀무원건강생활은 이번 협업을 기념해 오는 19일까지 풀무원건강생활 건강기능식품 14종을 20% 할인된 가격으로 판매한다. 할인가는 쿠팡에서 건강 설문을 진행한 후 추천 받은 풀무원건강생활 제품 구매 시 적용된다.

이동환 풀무원건강생활 시판사업본부장은 “더 많은 소비자들에게 개인 맞춤형 건강기능식품 서비스 혜택을 제공하고자 유통사인 쿠팡과 협업해 이번 시범 서비스를 선보이게 됐다”며 “앞으로 풀무원건강생활은 쿠팡과의 지속 협력을 통해 건강기능식품 정기 구독 서비스를 제공하여 소비자의 건강한 삶과 지속 가능한 가치를 더하는 생활을 위해 더욱 노력해 나가겠다”고 말했다.

