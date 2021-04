캔 하나로 키우는 우주의 꿈…캔위성 체험·경연대회 개최

과기정통부-KAIST, 4월12일~5월17일까지 참가 신청 접수

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부와 한국과학기술원(KAIST)은 청소년들의 우주에 대한 이해와 관심을 제고하기 위해 ‘2021년 캔위성 체험ㆍ경연대회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

2012년 시작해 올해 제 10회를 맞는 이 대회는 청소년들이 캔 크기의 모사 인공위성인 캔위성(Cansat)을 직접 제작해 위성 개발 과정을 체험할 수 있다. 초·중학생을 대상으로 위성교육 및 캔위성 제작 실습을 제공하는 ‘체험캠프’와, 고등학생·대학생을 대상으로 캔위성을 직접 기획하고 개발·발사하여 성과를 겨루는 ‘경연대회’로 구성된다.

체험캠프는 초등학교 5학년 이상을 대상으로 팀 단위(학생 2~3명, 지도교사(보호자) 1명)로 신청 가능하며, 총 30팀을 선정해 체험캠프 소요 경비 및 캔위성 기본키트를 무상으로 제공한다.

경연대회는 고등학생 대상의 슬기부, 대학생 대상의 창작부로 나뉘며, 팀 단위(학생 2~3명, 고등학생의 경우 지도교사 1명 포함)로 신청 가능하다.

슬기부·창작부 각각 1차 서류심사를 통해 20팀을 선발하고, 그 중 2차 발표평가를 통해 10팀을 선발한다. 1차 선발팀에는 캔위성 기본키트를, 2차 선발팀에는 임무구현비를 추가로 제공한다.

최종 선발된 10팀은 한국항공우주연구원(KARI) 항공센터(전남 고흥군 위치)에서 개최되는 본 대회에 참여하며, 대회에서의 기술력, 임무수행 능력, 데이터 분석 능력 등을 평가받게 된다.

평가 결과, 부문별 최우수팀(각 1팀)에는 과기정통부 장관상이, 우수팀(각 2팀)과 장려팀(각 2팀)에는 각각 KAIST 총장상과 KARI 원장상이 상금 및 상패와 함께 수여된다.

지난해에는 반작용휠을 이용해 자세제어 임무를 수행한 충북과학고등학교 ‘깡통의꿈’팀, 정찰용 초소형위성 기술 실증 임무를 수행한 공군사관학교 ‘Sat-Afa'팀이 과기정통부 장관상을 수상하였다.

세부 일정 등 자세한 내용은 대회 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 참가 신청은 이날부터 다음달 17일까지 홈페이지를 통해 접수하면 된다. 서류평가, 온라인 교육, 발표 평가, 체험캠프, 사전교육 등을 거쳐 오는 8월4~5일 경연대회를 개최하며 최종 순위 발표는 8월13일이다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr