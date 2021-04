[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부는 기업 간 네트워크 구축과 교류·협력문화 확산에 기여한 유공자와 기관 등을 포상한다.

중기부는 이러한 내용의 '중소기업 융합 촉진 유공' 포상 신청을 다음달 7일까지 받는다고 11일 밝혔다.

포상 분야는 개방형 혁신, 기술융합, 협업문화 확산 등 세 분야로 나뉜다. 주관기관인 중소기업융합중앙회에서 요건확인과 포상심사 등의 절차를 거쳐 중기부에 추천하고 중기부는 행정안전부와 협의해 포상자를 최종 선정한다.

포상의 훈격과 규모는 훈·포장, 대통령 표창, 국무총리 표창, 중소벤처기업부장관 표창 등 총 50점 내외다. 오는 11월 개최 예정인 '2021년 중소기업융합대전' 개막식에서 포상을 수여한다.

포상 신청은 우편 또는 전자메일로 할 수 있다. 신청서류 등 자세한 사항은 중기부 홈페이지, 중소기업융합중앙회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

