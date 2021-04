산업 폐수서 신경계 독성물질 분해하는 박테리아 발견

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부 소속 국립생물자원관은 최근 박희등 고려대 교수진과 공동연구로 '오염환경 서식 원핵생물 연구'를 통해 신경계 독성물질인 이미노디프로피오니트릴을 분해하는 박테리아 '파라코커스 코뮤니스'를 발견했다고 11일 밝혔다.

이미노디프로피오니트릴은 살충제와 염료의 용매 등을 제조할 때 쓰이는 원료 물질로 사용되거나 화학제품을 제조할 때 발생하는 물질로 피부 자극, 호흡기계 손상 및 신경계 기능 방해 등을 일으킬 수 있다.

연구진이 이번에 발견한 박테리아는 국내 산업 폐수에서 처음으로 분리되었고 10만ppm의 초고농도의 이미노디프로피오니트릴 조건에서도 다른 영양원 없이 생장하며, 8만ppm의 이미노디프로피오니트릴을 88.35%까지 분해하는 것이 확인됐다.

연구진은 세계적으로 보고된 적이 없는 이번 균주의 특성에 대해 지난해 11월 국내 특허를 출원했다. 연구결과를 토대로 국제학술지인 유해물질 저널에 올해 5월에 투고할 예정이다.

배연재 국립생물자원관장은 "이번에 확보된 박테리아의 이용을 원하는 업체에 기술이전 등을 추진할 계획"이라며 "이를 통해 미생물이 가진 분해 능력을 친환경·생물학적 폐수 처리 기술개발에 활용될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

