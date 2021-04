▲김문영씨 별세, 김수연·지연·승연·용식씨 부친상, 백서룡(한국자산관리공사 대외협력위원)·김지형(KAI 홍보팀장)씨 빙부상 = 10일, 서울성모병원 장례식장 13호실, 발인 12일 오전 9시, 장지 화성시 송산면 선영. ☎ 02-2258-5940

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr