WP "LG-SK, 배터리 분쟁 막판 합의…이르면 오늘 발표"

WP "이르면 10일(현지시간) 합의 발표"

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 5,500 등락률 -2.26% 거래량 848,650 전일가 243,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 WP "LG-SK 배터리 분쟁 막판 합의…오늘 발표"거부권이냐 철수냐 합의냐…美배터리訴 주말새 일단락SK이노, 2021 신입사원 채용부터 교육까지 언택트 행보 close 이 전기차 배터리 분쟁과 관련 전격 합의할 것으로 알려졌다. 지난주까지 양사는 공식적으로 합의 가능성을 일축해왔으나 바이든 대통령의 거부권 행사가 어렵다는 판단에 전격 합의에 이른 것으로 풀이된다.

11일 미국 워싱턴포스트(WP)에 따르면 이날 복수의 소식통을 인용해 양측이 막판 합의에 이르렀다며 이번 주말 발표가 이뤄질 것으로 보인다고 보도했다. 로이터통신도 3명의 소식통을 인용, 양측이 이날 중 합의를 발표할 것이라고 전했다.

WP는 "SK이노베이션은 26억 달러 규모 제조시설의 건설을 완료할 수 있게 됐으며 연말까지 1000명을 고용할 것"이라면서 "2024년까지 2600명의 직원이 30만여 대 전기차를 위한 리튬이온 배터리를 대량생산할 것이고 대부분 포드와 폭스바겐을 위한 것"이라고 설명했다.

WP는 이번 합의가 미 국제무역위원회(ITC) 결정은 물론 미국 법원에서 진행 중인 양측의 소송에도 적용된다고 밝혔다. 이번 합의로 SK측의 조지아주 공장 건설이 계속될 것으로 예상된다. 조지아주 공장은 포드와 폭스바겐 전기차에 배터리를 공급한다.

ITC는 지난 2월 LG에너지솔루션이 SK이노베이션을 상대로 낸 영업비밀 침해 분쟁에서 LG측 손을 들어주면서 SK에 10년간 영업비밀 침해 부품 수입 금지를 명했다.

SK측이 배터리 공장을 짓고 있는 조지아주 주지사는 조 바이든 대통령에게 ITC 결정에 대한 거부권 행사를 요청했으며 일요일인 11일이 거부권 행사 시한이었다.

바이든 대통령은 지식재산권 보호의 중요성을 설파하는 동시에 기후변화 대응을 위한 전기차 공급망 구축의 필요성을 강조해온 터라 어느 쪽 편도 들기가 쉽지 않을 것이라는 관측이 나왔다.

미국 대통령은 ITC 결정에 대해 60일 내 거부권을 행사할 수 있다. 하지만 거부권이 행사된 사례는 2013년 8월 버락 오바마 대통령이 애플 아이폰과 아이패드 수입을 금지한 ITC 결정을 번복한 것이 유일하다.

