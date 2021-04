[아시아경제 이정윤 기자] 국방부는 군내 코로나19 확진자가 2명 추가됐다고 10일 밝혔다. 확진자는 이천 육군 부대 소속 간부와 서울 육군 상근예비역 병사다.

이천 육군 간부는 코로나19 증상이 나타나 검사를 받았고 양성으로 확인됐다. 군 당국은 접촉자를 포함해 190여명에 대한 추가 검사를 실시한 결과 모두 음성으로 확인됐다고 했다.

서울 상근 예비역 병사는 가족 확진으로 진단검사 결과 양성 판정을 받았다.

이날 오전 10시 기준 군내 코로나19 누적 확진자는 673명이며 이 가운데 22명이 치료를 받고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr