순천시 ‘안전속도 5030’ 오는 17일부터 전면시행

도심 주요도로 시속 50㎞, 이면도로 시속 30㎞ 속도제한

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 안전속도 5030 정책 계도기간이 끝나는 오는 17일부터 도심지역 주요도로와 이면도로의 속도제한이 전면 시행된다고 9일 밝혔다.

‘안전속도 5030’은 교통사고 가능성과 심각도를 줄이고 보행자 등 교통약자 보호를 위해 도심부 주요도로는 시속 50km, 보행자 안전이 강조되는 주택가 등 이면도로는 시속 30km로 속도를 제한하는 정책이다.

시는 그동안 순천경찰서와 함께 도심부 속도·안전표지판 등 시설물 774곳과 노면표시 1188곳 등을 정비하고, 과속카메라 22곳을 확충했으며 지속적으로 시민 홍보를 하고 있다.

시 관계자는 “속도를 5% 줄이면 사망 20%, 부상 10%가 감소한다”고 강조하면서 “교통사고로 인한 안타까운 일이 발생하지 않도록 시민 여러분의 적극적인 참여와 법규준수를 부탁드린다”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr