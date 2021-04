조달청, 내달부터 MAS 2단계 ‘경쟁 정보’ 전면공개

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청이 내달부터 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁과정의 진행내역과 결과를 공개한다.

9일 조달청은 경쟁과정의 투명성과 공정성을 확보하기 위해 MAS 2단계 경쟁정보를 외부에 공개한다고 밝혔다.

공개할 정보는 2단계 경쟁을 통한 구매건명, 구매기관, 구매물품, 참여 업체명 등 진행내역과 납품대상자 선정 결과 등이다.

각 정보는 조회기능 개발과 모의시험 등을 거쳐 내달 둘째 주부터 조달청 종합쇼핑몰을 통해 공개될 예정이다.

MAS 2단계 경쟁은 조달청 종합쇼핑몰에 등록된 MAS 제품을 5000만원 이상(중소기업자 간 경쟁제품 및 중소제조기업제품은 1억원) 구매할 때 5개사 이상의 업체 간 가격과 품질 등을 따져 납품대상자를 선정하는 제도다.

그간 MAS 2단계 경쟁 정보는 MAS 계약업체와 구매기관에만 공개돼 왔다.

김정우 조달청장은 “MAS 경쟁 2단계 정보공개로 경쟁과정의 투명성과 공정성이 향상될 것으로 기대한다”며 “조달청은 앞으로도 정당한 경쟁이 이뤄지는 조달시장을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

