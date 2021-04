美, 안보 위협 이유 中기업 7곳 블랙리스트에

中 "모기 물린 것에 불과"

[아시아경제 박병희 기자] 미국 정부가 8일(현지시간) 안보 위협을 이유로 중국 슈퍼컴퓨팅 관련 7개 기업을 블랙리스트에 올렸다. 조 바이든 미국 대통령들어 첫 블랙리스트다. 바이든 대통령은 여러 면에서 도널드 트럼프 전 대통령과 다른 정책을 취하고 있지만 대중국 정책에서는 트럼프와 마찬가지로 강경 노선을 이어가고 있다. 중국은 "모기에 물린 것에 불과하다"며 애써 깎아내렸다.

CNBC에 따르면 이날 미 상무부가 제시한 블랙리스트에는 톈진 파이티움 정보기술, 선웨이 마이크로일렉트로닉스, 상하이 고성능 집적회로 설계 센터, 진안·선전·우시·정저우 국립슈퍼컴퓨팅센터 등 7곳이 올랐다.

이 중 톈진 파이티움 정보기술은 앞서 워싱턴포스트(WP)가 중국 극초음속 무기 연구와 관련됐다고 지목한 업체다. 극초음속 무기 개발에는 슈퍼컴퓨터가 활용되는데 이 슈퍼컴퓨터에 파이티움의 반도체가 사용된다고 WP는 설명했다.

극초음속 미사일은 음속의 5배에서 최대 20배 이상까지 속도를 낼 수 있어 각국 미사일 방어체계를 무력화할 수 있는 무기로 꼽힌다. WP는 극초음속 무기 개발용 슈퍼컴퓨터에 쓰이는 반도체를 만드는 파이티움이 미국 실리콘밸리에 있는 ‘케이던스’, ‘시놉시스’ 등에서 기술을 공급받는다고 설명했다.

상무부는 블랙리스트에 오른 7개 기업이 모두 중국 인민군이 사용하는 슈퍼컴퓨터를 만드는 기업이라고 설명했다. 지나 레이몬드 미국 상무부 장관은 성명에서 "슈퍼컴퓨터는 핵무기, 극초음파 무기와 같은 신형 무기와 현대 국가 안보 시스템에 필수적"이라며 "상무부는 모든 권한을 이용해 중국이 미국 기술을 이용해 무기와 군대를 현대화하는 것을 막을 것"이라고 밝혔다.

상무부는 미국 기업들이 향후 이들 블랙리스트에 오른 중국 기업들과는 거래할 수 없다고 밝혔다.

미국의 블랙리스트 소식이 알려지자 환구망(環球網) 등 중국 매체들은 모기가 무는 것에 불과하며 자체 연구 개발에 동기만 부여할 뿐이라며 일축하고 나섰다. 이들 매체는 미국의 이번 중국 슈퍼컴퓨팅업체들에 대한 제재는 중국과 경쟁에서 자신을 지키려는 미국의 지도 이념에 변함이 없음을 보여준다고 지적했다.

메이신위(梅新育) 상무부 국제무역경제협력연구소 연구원은 "미국은 컴퓨터를 포함해 군에 사용될 수 있는 중국 기술에 많은 제약을 가해왔다"면서 "이번 조치는 새로운 것이라기보다는 단지 기존 제재를 강화하는 수준에 불과하다"고 말했다. 메이 연구원은 "미국의 이번 제재는 모기가 우리를 무는 것과 같다"면서 "미국은 수년간 우리를 이렇게 괴롭혀 왔기 때문에 한 번 더 물어도 문제 될 게 없다"고 주장했다.

앞서 도널드 트럼프 대통령도 미국 안보를 위협한다는 이유로 스마트폰 제조업체 화웨이, 반도체 제조업체 SMIC, 드론 제조업체 SZ DJI 테크놀로지 등 중국 기입 수 십 곳을 블랙리스트에 올려 제재한 바 있다.

