장 초반 코스피 개인 순매수세에 '상승'

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 장 초반 오름세를 보이고 있다.

오전 9시 7분 코스피는 전 거래일 대비 0.37%(11.54포인트) 오른 3154.80을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.10%(3.25포인트) 오른 3147.51로 장을 시작해 오름세를 유지하고 있다. 투자자별로는 장 초반 개인 홀로 152억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 24억원, 123억원어치 주식을 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,100 전일대비 600 등락률 -0.71% 거래량 5,069,195 전일가 84,700 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 “제품 활용법부터 주제별 교육까지” 삼성전자, '갤럭시 팬 클래스' 운영삼성전자, 日 올림푸스와 스마트폰 카메라 협업할까?장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 close 는 전 거래일 대비 0.24% 내린 8만4500원에 거래됐다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 383,000 전일대비 1,500 등락률 +0.39% 거래량 142,968 전일가 381,500 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락 close (0.79%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 5,000 등락률 -0.62% 거래량 61,824 전일가 810,000 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' '돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 close (0.25%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 759,000 전일대비 4,000 등락률 -0.52% 거래량 8,118 전일가 763,000 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락 close (0.39%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 554,000 전일대비 6,000 등락률 +1.09% 거래량 252,781 전일가 548,000 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 美 바이든 대규모 투자!! 최대 수혜 받을 ‘이 종목’! 오늘만 드립니다'돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 close (1.46%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 664,000 전일대비 7,000 등락률 +1.07% 거래량 160,884 전일가 657,000 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락삼성SDI, 올해 직원 임금 7% 인상…복지혜택도 강화 close (1.98%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 311,000 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 120,034 전일가 311,500 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세 close (0.48%) 등은 상승했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.56%(5.50포인트) 오른 987.52를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.14%(1.38포인트) 오른 983.40으로 장을 시작해 오름세를 이어가고 있다. 투자자별 매매 동향을 보면 개인은 240억원어치 주식을 사들였고, 외국인과 기관은 각각 126억원, 93억원어치 주식을 내다팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 311,000 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 120,034 전일가 311,500 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세 close 헬스케어(0.39%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 311,000 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 120,034 전일가 311,500 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세 close 제약(0.49%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 167,700 전일대비 700 등락률 +0.42% 거래량 647,723 전일가 167,000 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' [특징주]코로나 진단키트 대장주 씨젠, 무상증자 소식에 급등 씨젠, 주당 1주 무상증자 결정 close (1.92%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 329,200 전일대비 6,100 등락률 +1.89% 거래량 8,142 전일가 323,100 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 '돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락 close (0.09%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,550 전일대비 350 등락률 -0.97% 거래량 186,447 전일가 35,900 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세 close (0.56%) 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,200 전일대비 400 등락률 -0.73% 거래량 211,780 전일가 54,600 2021.04.09 09:58 장중(20분지연) 관련기사 外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' '돌아온 외국인'…코스피 반등 성공 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락 close (0.73%) 등이 상승했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “국제유가 상승과 달러화 약세 등 위험자산 선호심리가 확산된 점을 고려하면 외국인 수급 개선이 지속될 것”이라고 설명했다.

