거래소 “코스닥 라이징스타 찾습니다”

오는 21일까지 신청 가능

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소에서 높은 기술력과 시장지배력을 갖춘 차세대 기업인 ‘코스닥 라이징스타’를 찾는다.

8일 거래소는 ‘2021년 코스닥 라이징스타’ 신청을 오는 21일까지 받는다고 밝혔다.

올해로 13년째를 맞는 코스닥 라이징스타 선정 사업은 세계적으로 높은 기술력과 성장성을 보유한 코스닥 기업을 발굴하고 중장기적 지원을 하기 위해 만들어졌다.

지난해엔 핀테크, 2차전지, 신약개발 등 신성장사업 분야의 혁신기술 보유 기업을 포함한 총 35개사를 선정했다. 거래소 측은 올해도 지난해와 비슷한 수준으로 선정할 계획이라고 전했다.

신청자격은 주력제품의 세계 시장점유율 3위 이내이거나 주력상품이 혁신성장 품목이면서 국내시장 점유율 3위 이내인 코스닥 상장기업에게 주어진다. 혁신성장 품목이란 기획재정부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 금융위원회 등 4개 부처와 11개 정책금융기관으로 구성된 혁신성장정책금융협의회에서 선정한 품목으로 9대 테마와 46개 분야, 306개 품목으로 분류돼 있다.

선정 기업은 정량·정성평가 및 종합평가 후 외부 전문가로 구성된 선정위원회를 거쳐 최종 결정된다. 신청은 거래소 홈페이지 내 배너를 통해 할 수 있다.

