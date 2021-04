기아 새 엠블럼 단 'K8' 실물 공개

역동적이고 우아한 디자인

사전계약 2만4000여대 기록

판매가격 3220만원부터

[아시아경제 이기민 기자] 모빌리티 기업으로의 탈바꿈을 선언한 기아가 새로운 지향점을 보여주는 첫 번째 모델 K8의 실물을 공개했다. K8에는 역동적이면서도 고급스러운 디자인과 편안하고 즐거운 주행감을 느끼게 해줄 편의사양들이 대거 적용됐다.

기아가 8일 서울 강남구 압구정동에 있는 KIA360에서 미디어 대상 공개행사를 개최하고 본격적인 판매에 돌입했다. K8은 지난달 23일 시작한 사전계약 첫날에만 1만8015대, 이달 7일까지 총 2만4000여대가 계약됐다.

기아는 대자연에서 영감을 받아 지난달 공개한 신규 디자인 철학 ‘오퍼짓 유나이티드(상반된 개념의 창의적 융합)’를 반영해 K8의 역동적이면서 우아한 외장 디자인을 완성했다. 전면부는 신규 기아 로고와 범퍼 일체형 라디에이터 그릴 등 브랜드 최초로 적용해 혁신적인 디자인을 구현했다.

K8은 주간주행등과 방향지시등의 기능을 하는 ‘스타 클라우드 라이팅(Star cloud Lighting)’은 차문 잠금 해제 시 10개의 램프를 무작위로 점등시키는 ‘다이내믹 웰컴 라이트(DWL)’ 기능으로 운전자를 맞이한다. 측면부는 유선형의 캐릭터 라인이 차체 볼륨과 조화를 이룬다. 특히 후면부는 좌우 리어램프와 이를 연결해주는 그래픽으로 구성된 ‘리어램프 클러스터’를 적용해 입체감을 극대화 했다.

실내에는 12.3인치 계기반과 12.3인치 인포테인먼트 시스템이 곡선으로 이어진 파노라믹 커브드 디스플레이와 12인치 헤드업 디스플레이가 탑재돼 운전자 중심 공간을 구현했다. 또한 영국 최고급 브랜드인 메리디안 프리미엄 사운드(옵션 추가시 14개)가 탑재돼 콘서트 장을 방불케 한다. 뿐만 아니라 실내 곳곳에 있는 무드 조명도 실내 분위기를 한층 고급스럽게 했다.

기아는 K8에 고속도로 주행 보조 2(HDA 2), 전방 충돌방지 보조(FCA), 스마트 크루즈 컨트롤(SCC), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(NSCC), 지능형 속도 제한 보조(ISLA) 등 첨단 운전자 보조 시스템을 대거 탑재해 안전성과 편의성도 높였다.

판매 가격은 개별소비세 3.5% 기준 3220만~4526만원이다. 기아는 K8을 2.5 가솔린, 3.5 가솔린, 3.5 LPI 3가지 엔진으로 운영하며 1.6 가솔린 터보 하이브리드는 다음 달 중 출시할 계획이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr