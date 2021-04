기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락

오전 9시15분 3125.90까지 떨어지기도

코스닥 0.09% 상승 출발…오전 9시4분 기점 하락 전환

[아시아경제 공병선 기자] 장 초반 기관과 외국인의 매도세에 코스피가 하락 출발했다. 이에 3120대에서 소폭의 등락을 보이고 있다.

8일 코스피는 전날보다 0.01%(0.16포인트) 하락한 3137.25에 출발했다. 이후 오전 9시15분 3125.90까지 떨어지기도 했다.

기관과 외국인의 매도세가 지수 하락을 이끈 것으로 풀이된다. 외국인과 기관은 각각 419억원, 1899억원을 순매도했다. 개인은 2311억원을 순매수했다.

대부분 업종이 떨어졌다. 증권의 낙폭이 -1.24%로 가장 컸다. 이어 의약품(-0.65%), 금융업(-0.62%), 음식료업(-0.59%), 전기전자(-0.57%) 순으로 떨어졌다. 의료정밀(0.94%), 보험(0.69%), 서비스업(0.63%), 전기가스업(0.34%), 철강금속(0.25%) 등은 상승했다.

시가총액 상위 10개 종목 중 다수가 하락 중이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 800 등락률 -0.93% 거래량 5,189,042 전일가 85,600 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 美 T모바일, 5G 시대 연다…삼성 갤럭시A32도 수혜"가격 낮춘 갤럭시A 5G ‘게임체인저’ 될까" 美출시…LG폰 빈자리 공략삼성전자, 오는 29일 기업설명회 개최 close 의 하락폭은 -1.05%로 가장 컸다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,200 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 440,997 전일가 85,300 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“이노션, 2·3분기에 호재 몰려”[e공시 눈에 띄네] 코스피-6일코스피, 미 증시 훈풍에 상승세...외국인 나흘째 순매수 close (-0.94%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 166,966 전일가 230,000 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“이노션, 2·3분기에 호재 몰려”'4월 위기설' 현실로…車반도체 부족 현대차·쌍용차도 가동 중단(종합)현대자동차, 현대차증권 300억원 유가증권 매수 close (-0.87%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 3,000 등락률 -0.37% 거래량 46,387 전일가 811,000 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 LG화학·LG에너지솔루션 노사, '릴레이 헌혈'로 혈액난 극복 동참코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세코스피, 보합세 지속 '3100선' 유지 close (-0.86%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 765,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 12,473 전일가 765,000 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세한화투자증권 '델타랩' 누적판매 2000억 돌파…3개월 새 2배로코스피, 미 증시 훈풍에 상승세...외국인 나흘째 순매수 close (-0.78%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 108,577 전일가 306,000 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세코스피, 미 증시 훈풍에 상승세...외국인 나흘째 순매수 기관 순매도 지속…코스피3110선 등락 close (-0.65%) 순이었다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 550,000 전일대비 8,000 등락률 +1.48% 거래량 418,368 전일가 542,000 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 이번엔 美 증시 상장 바이오 대장株!! 오늘만 드립니다美 바이든 수혜 받는다!! ‘반도체’ 관련 숨은 대장株 나온다!!코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세 close (3.14%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 383,500 전일대비 1,000 등락률 -0.26% 거래량 213,147 전일가 384,500 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세코스피, 보합세 지속 '3100선' 유지네이버, 코스피 상승률 밑돌아도 개미들은 '러브콜' close (0.39%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 656,000 전일대비 2,000 등락률 +0.31% 거래량 73,218 전일가 654,000 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, 올해 직원 임금 7% 인상…복지혜택도 강화문재인 뉴딜펀드 '줄줄이' 마이너스코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감 close (0.31%)는 상승했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 145,000 전일대비 1,500 등락률 +1.05% 거래량 1,254,536 전일가 143,500 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 국내 민간기업 최초 4400억원 규모 사회적채권 발행美 바이든 직수혜!! “테슬라” 관련 주 지금 저점 매수하세요!!美 바이든 수혜 받는다!! ‘반도체’ 관련 숨은 대장株 나온다!! close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 코스닥은 상승 출발했다. 코스닥은 전날보다 0.09%(0.92포인트) 상승한 974.14에 출발했다. 다만 오전 9시4분을 기점으로 하락 전환됐다. 오전 9시21분 969.53까지 떨어지기도 했다.

역시 외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 476억원, 78억원을 팔아치웠다. 개인은 549억원을 순매수했다.

대부분 업종이 떨어졌다. 금융의 하락폭은 -1.47%로 가장 컸다. 이어 출판/매체복제(-1.11%), 운송(-1.10%), 운송장비/부품(-1.06%), 비금속(-0.88%) 순이었다. 종이/목재(2.38%), 화학(1.31%), 금속(0.32%), 방송서비스(0.14%) 등은 상승했다.

시가총액 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,400 전일대비 1,000 등락률 +1.84% 거래량 531,548 전일가 54,400 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세코스피, 보합세 지속 '3100선' 유지코스피, 미 증시 훈풍에 상승세...외국인 나흘째 순매수 close (2.21%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 108,400 전일대비 1,800 등락률 +1.69% 거래량 184,520 전일가 106,600 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항 close (0.94%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 166,700 전일대비 300 등락률 +0.18% 거래량 23,541 전일가 166,400 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 [단독]엘앤에프, SK이노베이션과 최대 1.6조 규모 양극재 공급계약 추진코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감기관 순매도 지속…코스피3110선 등락 close (0.36%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,150 전일대비 750 등락률 +2.12% 거래량 208,956 전일가 35,400 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세코스피, 미 증시 훈풍에 상승세...외국인 나흘째 순매수 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감 close (0.14%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 139,500 전일대비 400 등락률 -0.29% 거래량 391,701 전일가 139,900 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항 close (0.07%)은 상승했다. 반대로 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 327,500 전일대비 4,100 등락률 -1.24% 거래량 7,500 전일가 331,600 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close (-1.78%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 323,000 전일대비 3,500 등락률 -1.07% 거래량 9,004 전일가 326,500 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세코스피, 보합세 지속 '3100선' 유지코스피, 미 증시 훈풍에 상승세...외국인 나흘째 순매수 close (-1.62%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,200 전일대비 1,600 등락률 -1.12% 거래량 27,421 전일가 142,800 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세코스피, 보합세 지속 '3100선' 유지코스피, 미 증시 훈풍에 상승세...외국인 나흘째 순매수 close (-1.05%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 126,800 전일대비 1,000 등락률 -0.78% 거래량 111,075 전일가 127,800 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세코스피, 보합세 지속 '3100선' 유지코스피, 미 증시 훈풍에 상승세...외국인 나흘째 순매수 close (-0.55%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 140,400 전일대비 100 등락률 -0.07% 거래량 10,131 전일가 140,500 2021.04.08 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코로나에 죽쑤고 OTT 치이는 극장가美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close (-0.14%)은 하락했다.

