오세훈 국민의힘 서울시장 후보 7일 서울 여의도 중앙당사에 마련된 개표상황실에서4·7 재보궐선거 방송사 출구조사 발표를 확인 후 나경원 전 의원과 인사하고 있다./국회사진기자단

