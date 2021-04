[아시아경제 공병선 기자] 삼진제약 삼진제약 005500 | 코스피 증권정보 현재가 24,700 전일대비 50 등락률 -0.20% 거래량 42,234 전일가 24,750 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 삼진제약, 주당 800원 현금배당 결정삼진제약, 검색 상위 랭킹... 주가 1.56%삼진제약, 외국인 1086주 순매수… 주가 1.56% close 은 680억원 규모의 오송공장 시설 증설을 추진한다고 7일 공시했다. 이는 삼진제약 자기자본 대비 31.86%에 달한다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr