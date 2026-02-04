본문 바로가기
삼진제약, 면역·염증 신약 후보 'SJN314' 임상 1상 IND 신청

박정연기자

입력2026.02.04 09:41

시계아이콘00분 29초 소요
국가신약개발사업단 지원 비임상 연구 기반

삼진제약 은 면역·염증 치료제 신약 후보 'SJN314'에 대해 임상 1상 시험계획(IND)을 식품의약품안전처에 신청했다고 4일 밝혔다.

삼진제약 연구센터 전경. 삼진제약

SJN314는 만성자발성두드러기와 아토피 피부염 등 염증성 질환을 적응증으로 하는 경구용 저분자 MRGPRX2 저해제다. 국가신약개발사업단(KDDF) 지원을 받아 비임상 연구가 수행됐다.


MRGPRX2는 비-IgE 경로를 통한 비만세포 활성화에 관여하는 수용체다. 기존 항히스타민제나 IgE 기반 치료에 반응하지 않는 환자군을 대상으로 새로운 치료 타깃으로 연구가 진행되고 있다. 최근 글로벌 제약사들을 중심으로 관련 파이프라인의 임상 개발과 기술이전 사례가 이어지고 있다.

이번 임상 1상은 건강한 성인을 대상으로 안전성, 약동학적 특성, 내약성을 평가하는 시험이다. 임상은 서울대병원 임상약리학 연구팀이 수행한다. 한국인과 코카시안 대상 비교 평가가 포함된다. 삼진제약은 임상 초기 단계에서 확보한 인체 데이터를 기반으로 이후 임상 개발과 글로벌 파트너링 가능성을 검토할 계획이다.


이수민 삼진제약 연구센터장은 "비임상 연구를 통해 축적한 데이터를 바탕으로 임상 단계에 진입했다"며 "글로벌 기술이전과 공동개발을 염두에 두고 개발을 진행할 것"이라고 말했다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
