'혁신신약 고도화와 제형 및 ADC 플랫폼 기반 기술 개발'

4년간 R&D지원 확보

"글로벌 신약 기술 수출 본격화"

삼진제약 삼진제약 close 증권정보 005500 KOSPI 현재가 17,840 전일대비 310 등락률 -1.71% 거래량 16,056 전일가 18,150 2026.04.07 13:54 기준 관련기사 삼진제약, 면역·염증 신약 후보 'SJN314' 임상 1상 IND 신청 삼진제약, 'K-AI 신약' 전임상·임상 모델개발 국책과제 선정 위시헬씨, 장용성 코팅 기술 '하루엔진 올인원 퍼펙트' 출시 전 종목 시세 보기 은 산업통상자원부의 '월드클래스 플러스 프로젝트 지원사업'에 선정됐다고 7일 밝혔다. 이 사업은 중견기업을 대상으로 연구개발(R&D)과 수출, 금융, 컨설팅 등을 지원하는 프로그램이다. 바이오 등 첨단 산업 분야에서 성장 가능성이 높은 기업을 선별해 육성한다.

삼진제약 연구센터 전경. 삼진제약 AD 원본보기 아이콘

삼진제약은 '혁신신약 고도화 및 항체-약물접합체(ADC) 플랫폼 기술 개발' 과제로 선정됐다. 핵심 파이프라인인 면역·염증 치료제 'SJN314'와 ADC 플랫폼이 주요 평가 대상이 됐다.

삼진제약은 이번 과제를 통해 SJN314의 적응증 확장과 ADC 플랫폼 구축, 방출제어 제형 기술 고도화 등을 추진할 계획이다. SJN314는 현재 비임상을 마치고 임상 진입을 준비 중이다.

회사는 ADC 플랫폼과 제형 기술을 기반으로 향후 기술수출과 글로벌 사업화를 확대한다는 방침이다. 현재 신약 파이프라인은 16건이며, 매출 대비 약 12% 수준을 연구개발에 투자하고 있다.

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삼진제약 관계자는 "핵심 파이프라인과 플랫폼 기술을 중심으로 글로벌 기술수출을 확대할 계획"이라고 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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