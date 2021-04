동국제강, '탈(脫)플라스틱' 실천 위한 '고고챌린지' 동참

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 15,750 전일대비 900 등락률 +6.06% 거래량 2,743,422 전일가 14,850 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 시민 이름으로 나무 1539그루 기부코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 동국제강, 프리미엄 후판 브랜드 'DK-LP Plate' 신규 형상 초도 생산 close 은 환경부 주관 친환경 캠페인 '고고챌린지'에 동참했다고 밝혔다.

고고챌린지는 환경부가 시작한 탈(脫)플라스틱 실천 운동으로, 일회용품과 플라스틱을 줄이기 위해 생활 속에서 멀리해야 할 습관 한 가지와 실천해야 할 습관 한 가지를 약속하고 다음 주자를 지목하는 SNS 릴레이 챌린지다.

현대제철 지명으로 이번 챌린지에 참여한 된 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 15,750 전일대비 900 등락률 +6.06% 거래량 2,743,422 전일가 14,850 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 시민 이름으로 나무 1539그루 기부코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 동국제강, 프리미엄 후판 브랜드 'DK-LP Plate' 신규 형상 초도 생산 close 은 '플라스틱 사용 줄이고, 분리배출 제대로 하고'라는 문구를 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 15,750 전일대비 900 등락률 +6.06% 거래량 2,743,422 전일가 14,850 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 시민 이름으로 나무 1539그루 기부코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 동국제강, 프리미엄 후판 브랜드 'DK-LP Plate' 신규 형상 초도 생산 close 공식 인스타그램에 게재하고 실천을 약속했다. 아울러 사내 공지를 통해 임직원들에게 플라스틱 사용 절감 방안 및 분리배출 수칙에 대해 안내했다.

동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 15,750 전일대비 900 등락률 +6.06% 거래량 2,743,422 전일가 14,850 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 시민 이름으로 나무 1539그루 기부코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 동국제강, 프리미엄 후판 브랜드 'DK-LP Plate' 신규 형상 초도 생산 close 은 릴레이 다음 주자로, 날 것의 재료인 철의 본질만 살려내어 특별한 결과물을 만들어내는 금속 가구 제작 전문 업체 '레어로우(rareraw)'를 지목했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr