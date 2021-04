봉준호 감독, 삼성호암상 상금 3억원 기부

독립영화 발전을 위한 지원사업에 쓰일 예정

영화 '기생충'의 봉준호 감독이 삼성호암상 예술상 수상자로 선정돼 받은 상금 3억원을 전액 기부한다.

봉 감독 측은 7일 "독립영화의 발전을 위한 지원사업에 쓰이게 될 것"이라면서 "한국 영화에 신선한 에너지를 불어넣고, 경계를 넓혀온 창작자들에게 작은 힘을 보태고자 한다"라고 밝혔다. 이달 중 독립영화 관계자들을 만나 기부금이 효율적으로 지원될 수 있는 방안을 논의할 예정이다.

봉 감독은 전날 호암재단이 수여하는 삼성호암상 수상자로 선정됐다. 현대사회의 경제적 양극화를 소재로 한 영화 '기생충'으로 칸국제영화제와 아카데미상을 석권하고, 세계 무대에서 한국 영화는 물론 한국 문화의 우수성을 드높였다고 평가받았다.

삼성호암상은 삼성그룹 창업자인 호암(湖巖) 이병철 회장의 인재제일·사회공익 정신을 기려 1990년 이건희 삼성 회장이 제정한 상이다. 수상자에게 상장과 순금 메달, 상금 3억원을 수여한다.

