국립중앙과학관, 4월 과학의달 다양한 전시·체험 행사 개최

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 4월 과학의 달을 맞이해 다양한 전시와 과학체험을 개최한다.

12일부터 25일까지 온라인에서 개최되는 '2021 봄 온라인 사이언스데이'에서는 다양한 과학강연과 더불어 전국 초·중·고·대학교 과학동아리 및 출연(연) 등에서 준비한 과학체험 콘텐츠를 즐길 수 있다.

또 13일부터는 인간의 삶을 획기적으로 바꾼 플라스틱의 탄생과 종류, 환경오염의 원인 등에 대해 알아보는 ‘플라스틱? PLASTIC!’ 특별전이 미래기술관 3층 특별전시실에서 개최된다. 20일부터는 과학관과 한국과학기술정보연구원이 공동 개최하는 ‘데이터와 미래전(展)’ 창의나래관 기획전시실에서 열린다.

‘상상력천국, 과학관Live’는 과학커뮤니케이터와 과학자가 만나 과학주제에 대한 다양한 관점을 이야기하는 실시간 과학토크쇼로, ’우주와의 대화, 인간의 공간을 넓히다‘라는 주제로 오는 19일 오후4시부터 90분동안 유튜브 채널에서 생중계 된다. 문경수 과학탐험가와 한국천문연구원 문홍규 박사, SF영화 전문가 박상준 서울SF아카이브 대표가 출연해 화성탐사 등 우주와 관련된 흥미로운 이야기들을 들려줄 예정이다.

‘위대한 메이커의 탄생’이라는 주제로 메이커들과 함께 준비한 ‘2021년 과학관과 메이커들의 기발한 전시(과메기전)‘도 20일부터 5월2일까지 과학기술관 1층에서 열린다. 사이언스데이 연계 과학문화공연 ‘페인터즈’(4월12~25일), 유아공연 샌드 아트‘ 손을 연구하자’(4월12~18일 유튜브 채널 ‘국립중앙과학관’) 등 다양한 전시·행사와 이벤트가 열린다.

