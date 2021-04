HMM, 1만6000TEU급 '누리호' 만선 출항

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 29,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,256,213 전일가 29,150 2021.04.07 10:57 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥 상장 바이오 황제株 나온다!! 지금 잡아야 오릅니다외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아美 바이든 인프라 투자!! ‘삼성전자’ 주가 상승의 비밀! 딱! 말씀드립니다 close 은 1만6000TEU급 초대형 컨테이너 1호선 ' HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 29,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,256,213 전일가 29,150 2021.04.07 10:57 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥 상장 바이오 황제株 나온다!! 지금 잡아야 오릅니다외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아美 바이든 인프라 투자!! ‘삼성전자’ 주가 상승의 비밀! 딱! 말씀드립니다 close 누리호'가 컨테이너를 가득 채운 만선으로 유럽을 향해 출항했다고 7일 밝혔다.

'누리호'는 지난달 22일 부산항에서 첫 출항한 이후 중국 상해, 닝보, 옌톈을 거쳐 지난 5일 싱가포르에 입항했다. 1만6000TEU급 컨테이너선의 통상 최대 선적량(1만3300TEU)을 상회하는 1만3438TEU를 기록했다.

HMM은 국내 화물의 적기운송지원을 위해 지난달 '누리호'와 '가온호' 2척을 조기 투입했다. 앞서 정부의 '해운재건 5개년 계획'의 일환으로 건조된 1만6000TEU급 컨테이너선 8척을 이달 중순부터 순차적으로 인수할 계획을 앞당긴 결정이다.

이 선박들은 북구주 항로 FE4(Far East Europe4)에 투입해 디 얼라이언스 멤버사들과 함께 공동운항 중이다. 기항지는 부산-상하이-닝보-옌톈-싱가포르-로테르담-함부르크-앤트워프-사우샘프턴-옌톈-홍콩-상하이-부산 순이다. 선박은 최근 복구된 수에즈 운하를 통과한다.

한편 지난해 4월부터 아시아~유럽 노선에 투입된 HMM의 2만4000TEU급 세계 최대 컨테이너선 12척은 32항차 연속 만선의 대기록을 세웠다. 33항차에 99% 선적을 기록했고 34항차부터 최근 37항차까지 모두 만선 행진을 이어가고 있다.

HMM은 "지속적인 만선 행진으로 유럽 항로에서 경쟁력을 스스로 입증하고 있다"며 "기존 강점을 가진 미주 노선에 이어 세계 해운시장의 주요 노선인 유럽 노선에서도 글로벌 선사와 대등하게 경쟁하고 있다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr