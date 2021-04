[아시아경제 이준형 기자] LED기업 서울반도체는 올 1분기 매출액이 3120억원을 기록해 전년 동기 대비 28.3% 성장했다고 7일 밝혔다. 1987년 회사 설립 후 역대 최고 수준의 매출이다.

서울반도체에 따르면 정보기술(IT) 분야는 물론 자동차, 조명 등 회사의 사업 부문들이 고르게 호조세를 보였다. 회사는 이달 말 공시를 통해 올 1분기 실적 관련 자세한 내용을 공개할 계획이다.

서울반도체 관계자는 "2017년부터 진행한 생산기지의 베트남 이전이 안정화 단계에 들어서 원가 경쟁력이 향상됐다"면서 "차세대 디스플레이 기술로 각광받는 미니LED 양산이 올해부터 시작돼 관련 매출도 증가할 것으로 보인다"고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr