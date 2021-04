대전시, 지역 예술인에 ‘1인당 100만원’ 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지역 예술인에게 1인당 100만원을 지원한다. 코로나19로 전시·공연 등이 제한으로 인한 경제적 어려움을 일부나마 해소하기 위해서다.

시는 지난 2월 기초창작활동비 지원을 받지 못한 지역 예술인을 대상으로 2차 기초창작활동비 지원에 나선다고 7일 밝혔다.

지원대상은 주민등록상 주소가 대전이며 예술활동 증명이 유효하거나 대전문화재단에서 공모한 예술지원사업에 참여한 경력이 있는 전문예술인이다. 단 1차 지원을 받은 예술인은 대상에서 제외된다.

신청은 이달 12일~5월 11일까지 대전문화재단 이메일을 통해 가능하다. 지원금은 접수순서에 따라 3회에 걸쳐 신청자 본인명의의 계좌로 지급될 예정이다.

기타 자세한 내용은 시와 대전문화재단 홈페이지에 게시된 공고문을 참조하면 된다.

허태정 대전시장은 “기초창작활동비 지원이 코로나19로 창작의 어려움을 겪는 지역 예술인에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.

