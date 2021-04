정 총리 "전국 모든 보건소에서 코로나19 '무료' 진단"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 7일 "앞으로는 전국의 모든 보건소에서 거리두기 단계나 증상과 관계없이 누구라도 무료로 진단검사를 받을 수 있도록 무료검사를 확대하겠다"고 밝혔다.

정 총리는 이날 오전 전북도청에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "지역사회 저변에 숨어있는 확진자를 신속히 찾아내도록 진단검사를 더욱 확대하겠다"며 이같이 말했다. 기존에는 사회적 거리두기 단계 또는 증상 유무에 따라 코로나19 무료검사를 받을 수 있었는데, 앞으로는 이와 상관없이 모두 무료로 검사를 받을 수 있게 될 전망이다.

정 총리는 "코로나19 증상은 의료진 입장에서도 일반 감기 증상과 정확하게 구분해내기 어려운 것이 사실"이라며 "'혹시나' 하는 생각이 든다면, 가까운 보건소를 찾아 반드시 검사를 받아 달라"며 당부했다.

정 총리는 "코로나19의 불길이 좀처럼 잡히지 않고 오히려 더 넓게 번지고 있다"며 "그동안 수도권을 중심으로 발생하던 집단감염이 지난주부터는 전국 각지에서 동시다발적으로 이어지고 있다"고 우려했다. 이어 "현재 적용하고 있는 거리두기 단계는 이번 주말에 종료된다"며 "하루하루 상황을 예의주시하면서, 다음 주 이후의 방역 대책을 신중하게 검토하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "여기서 코로나19의 기세를 꺾지 못해 4차 유행이 현실화된다면, 진행 중인 백신 접종에도 차질이 불가피하다"면서 "정부는 모든 수단을 동원해 4차 유행을 막는 데 총력을 다하겠다"고 강조했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr