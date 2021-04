GS25, 배달 주문 상품 프로모션…한 달간 ‘+1 행사’

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 4월 한 달간 배달 서비스를 이용하는 고객들을 대상으로 ‘+1 행사’를 진행한다고 7일 밝혔다. 이번 행사는 지속적으로 증가하는 배달 서비스 이용 고객에게 추가적인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다.

행사 상품은 총 27종이다. 엄마의6찬도시락 등 도시락 6종 구입 시에는 오뚜기참깨라면(소컵)을 증정하고 CJ삼호어묵얼큰오뎅한그릇, 하림매콤한무뼈닭발, 재래김, 젓갈, 음료 등 상품 구입시에 1+1 행사가 적용된다.

또한 요기요 배달 주문 고객에게는 세트 상품 17종 대상으로 3000원 할인 혜택을 제공하고, GS리테일 창립 50주년을 축하하는 의미로 오는 15일, 25일에는 세트상품 11종 구매 시 5000원을 할인해준다. 카카오톡 주문하기 이용하는 고객은 행사카드로 1만원이상 구매 시 선착순 1계정당 1일 1회 5000원 할인 혜택을 받을 수 있다.

GS25 관계자는 “지속적으로 증가하는 편의점 배달 서비스 이용고객에게 차별화된 혜택을 제공하고자 배달 전용 프로모션을 기획하게 됐다”며 “보다 많은 혜택과 즐거움을 드리기 위해 노력하겠다”고 말했다.

