넷플릭스, '30일 무료체험' 국내서도 종료…요금도 올리나

[아시아경제 조슬기나 기자] 넷플릭스가 국내에서 한 달 동안 요금을 내지 않아도 시청할 수 있는 무료체험 서비스를 없앤다.

7일 IT업계에 따르면 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스는 이날 오전 3시부로 한국 내 '30일 무료 체험' 프로모션을 종료했다.

2016년 1월 국내 정식 서비스를 시작한 이후 5년여 만이다.

넷플릭스의 30일 무료체험은 신규 회원이 가입한 지 1개월이 지나기 전에 멤버십을 해지하면 요금이 부과되지 않는 방식이다. 2019년 멕시코를 시작으로 순차적으로 종료되기 시작해 작년 10월엔 미국에서 중단됐다.

이는 넷플릭스의 수익성 강화 수순으로 해석된다. 최근 넷플릭스는 세계 각국에서 요금을 인상하고 있다. 작년 10월 미국에서 표준요금제와 프리미엄 요금제를 각각 7.7%, 12.5% 올렸고, 올해 2월에는 일본에서도 요금을 인상했다.

조만간 국내 요금 인상 가능성이 점쳐진다. 현재 국내 요금은 월 9500~1만4500원이다.

또한 넷플릭스는 가족 구성원, 동거인이 아닐 경우 계정이 공유되지 않도록 제한하는 기능도 테스트 중이다.

코로나19 여파로 이른바 집콕 수요가 급증하며 넷플릭스의 전 세계 유료 가입자 수는 작년 말 기준 2억명을 돌파했다. 국내에서도 2월 말 기준 이용자가 1000명을 넘어서는 등 최근 1년새 두 배 이상 늘어난 것으로 추산된다.

