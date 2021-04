전남도교육청, 코로나19 백신 접종 시행

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 전남지역 학생과 교직원에 대한 코로나19 백신 접종을 오는 4월부터 본격적으로 실시할 예정이다.

6일 전남도교육청에 따르면 오는 8일부터 28일까지 첫 접종 대상지인 보건(담당)교사 및 특수교육종사자 등을 대상으로 1차 백신접종을 실시한다.

또 두 번째 접종 대상인 초1·2학년 교사 및 보조 인력, 돌봄전담사와 유치원 교사 및 보조 인력의 6월 중 백신접종 준비도 완료했고, 고3 학생 및 고3 교사에 대한 접종 계획도 준비 중이다.

교직원의 경우 백신접종 당일은 공가를 부여하고, 접종 다음 날 이상 반응 시 병가를 부여하는 등 복무규정을 유연하게 적용 추진토록 했다.

도교육청은 코로나19 백신접종이 예정대로 이루어지면 안정적인 교육과정 운영이 가능할 것으로 예상하는 한편, 이를 통한 학력 격차 해소로 진정한 학습복지를 실현할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

조영래 체육건강과장은 “지난해는 어쩔 수 없이 방역을 중심으로 모든 교육과정이 운영되고 조정해야만 했다”며 “올해는 방역 중심에서 학교 일상 회복으로 전환해 학생과 교직원이 중심이 되는 교육이 시행될 것으로 기대한다”고 말했다.

