당국 "4차 대유행 위험요인, 집단감염과 이동량 증가… 희망요인은 고위험군 백신 접종"

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 확진자가 주말 효과에도 불구하고 400명대에 이르는 등 확산세가 쉽사리 잡히지 않는 가운데 '4차 대유행'에 대한 경고등이 켜지고 있다. 방역 당국은 4차 대유행으로 가는 위험요인과 희망요인이 공존하고 있다며 시민들의 철저한 방역 수칙 준수를 다시 한번 당부했다.

윤태호 중앙사고수습본부(중수본) 방역총괄반장은 6일 오전 코로나19 백브리핑을 통해 "거리두기 완화로 인한 이동량 증가, 이로 인한 집단감염 발생 등이 4차 유행으로 가는 위험요인이라 생각한다"며 이 같이 밝혔다. 그는 "조금씩 환자 수가 증가하고 있고, 지금 현재 유행을 이끄는 요인은 비수도권 집단발생"이라며 "집단감염이 추가 확산되지 않도록 막으려면 확산세를 조기에 안정화시켜야 한다"고 설명했다. 이를 위해 윤 반장은 "기본적으로 환자 수가 많이 나오는 부분에 대한 이동 제한이 필요하다"며 "이에 대한 대책들이 적용되고 있다"고 덧붙였다.

반면 4차 대유행으로의 진전을 막을 수 있는 희망요인으로는 백신 접종이 꼽혔다. 윤 반장은 "백신 접종률이 외국에 비해 낮기는 하지만 고위험 취약시설인 요양병원·시설에 대해서는 1차 접종이 거의 완료됐다"며 "치명률이 높은 인구집단을 보호해 의료대응 부분에서 여력이 확보되는 것이 나름대로는 희망적이다"라고 설명했다. 그는 "1차 접종 후에도 어느 정도 면역이 형성된다는 외국 연구 사례들도 있고, (고위험 취약시설 내) 집단감염이 많이 줄어든 것이 선제적 검사의 영향도 있지만 백신 접종에 의한 효과일 수도 있다고 조심스럽게 판단하고 있다"고 전했다.

한편 정부가 지나치게 빨리 거리두기를 완화하면서 시민들에게 잘못된 신호를 주었다는 비판에 대해 손영래 중수본 사회전략반장은 "거리두기 단계를 완화시켰던 부분은 3차 대유행이 어느 정도 수그러들면서 지나치게 장기화되고 있는 거리두기에 대한 사회적 피로감과 수용성을 고려한 것"이라며 "각종 운영시간 제한, 집합금지도 중요하지만 국민들 실천력이 제고되지 않으면 (거리두기의) 효과가 반감될 수밖에 없다"고 반박했다. 그는 "거리두기 체계도 이완시켰다가 상황이 심각해지면 다시 관계를 올리며 강화시키는 방안"이라며 "국민들의 공감과 실천을 최대한 확보하는 것이 중요하다"고 누차 강조했다.

