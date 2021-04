경찰, '3기 신도시 투기' LH 전북본부 직원 가족 소환

[아시아경제 정동훈 기자] 부동산 투기 의혹을 조사 중인 전북경찰청이 한국토지주택공사(LH) 직원과 관련한 수사를 이어가고 있다.

6일 전북경찰청 부동산투기사범전담수사팀은 LH 전북본부 관계자 한씨의 가족 A씨를 소환해 농지법 위반 혐의로 조사하고 있다고 밝혔다.

한씨와 A씨 등 한씨 가족 5명은 내부 정보를 이용해 광명 신도시 노온사동 용지를 매입한 의혹을 받고 있다. 경찰은 한씨와 한씨 가족들의 내부 정보 이용 혐의를 들여다보고 있다.

전북경찰청은 지난달부터 LH 직원 등 공공기관 임직원의 부동산 내부정보 부정 이용행위 6건을 적발해 내·수사하고 있다. 전날 경찰은 택지개발 예정지 부동산 투기 의혹을 받는 LH 전북본부 직원 B씨에 대해 구속영장을 신청했다.

