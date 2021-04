[아시아경제 송승섭 기자]OK저축은행이 발달장애인을 대상으로 금융사기예방교육을 진행했다고 6일 밝혔다.

지난달 30일 진행된 금융소비자교육은 ‘금융사기예방 및 대응’을 주제로 안산시 장애인복지관에서 진행됐다.

OK저축은행은 금융감독원의 ‘1사 1교 청소년 금융교육’ 등 금융 사각지대에 놓인 취약계층을 대상으로 교육프로그램을 운영하고 있다.

이번 교육은 보이스피싱 피해 예방을 위한 주의사항과 개인정보 분실 시 대처 방안이 주제로 2·30대 성인 발달장애인을 대상으로 실시됐다. 교육은 코로나19 상황을 고려해 동영상을 제작한 뒤 비대면 방식으로 이뤄졌다.

OK저축은행 관계자는 “금융사기 상황에 처했을 때 올바르게 판단하고 적절하게 대응할 수 있어 피해를 예방하는 효과가 있을 것”이라고 강조했다.

