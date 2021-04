신한생명, 어린이 질병·사고 보장 '진심을품은아이사랑보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] 신한생명은 어린이 중대질병부터 일상생활에서 빈번하게 발생하는 질병·사고까지 보장받을 수 있는 '진심을품은아이사랑보험'을 출시했다고 6일 밝혔다.

백혈병·골수암, 일반암(소액암 제외), 뇌출혈(신생아뇌출혈 제외), 급성심근경색증, 말기신부전증, 말기만성폐질환을 최대 100세까지 5000만원(보험가입 1년미만 2500만원) 보장한다.

또 재해골절, 깁스치료, 응급실 내원진료비, 첫날부터 입원급여금, 수족구, 독감(인플루엔자) 등에 대한 보험금도 지급한다. 수족구 진단금 10만원(연간 1회), 독감 치료비 10만원(연간 1회), 골절 진단금 30만원을 각각 보장한다.

아울러 이미 납입한 보험료와 이후 납입할 보험료를 더해 진단금으로 보장받을 수 있는 특약을 탑재했다.

신한생명 관계자는 "아이들에게 꼭 필요한 질병과 재해보장을 강화하고 5대질병 진단시 올페이급여금 기능을 탑재했다"며 "고객의 니즈를 적극 반영하는 생애주기별 상품을 지속적으로 출시하겠다"고 밝혔다.

