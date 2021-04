방시혁 하이브 의장 "음악 산업의 새 패러다임 열겠다"

[아시아경제 최동현 기자] 저스틴 비버, 아리아나 그란데 등 미국 대형 팝스타들이 소속된 매니지먼트 SB프로젝트를 자회사로 둔 이타카 홀딩스를 인수한 하이브가 양사의 파트너십을 축하하는 영상을 공개했다.

하이브는 6일 공식 유튜브 채널을 통해 하이브와 이타카 홀딩스 경영진, 방탄소년단(BTS)과 저스틴 비버 등 주요 소속 아티스트들의 축하 메시지가 담긴 영상을 공개했다.

방시혁 하이브 이사회 의장은 “하이브와 이타카 홀딩스의 결합은 그 누구도 상상하지 못한 새로운 도전”이라며 “지금까지 두 기업이 쌓아 온 성취와 노하우, 전문성을 바탕으로 긴밀한 협력을 통해 고도의 시너지를 발휘하고 국경과 문화의 경계를 허물어 음악 산업의 새 패러다임을 열어갈 것”이라고 말했다.

스쿠터 브라운 이타카 홀딩스 대표는 “양사의 파트너십이 열어 줄 가능성은 진정 무한한 것으로 믿는다”라며 “이번 파트너십으로 하이브와 이타카 홀딩스가 역사를 만들고 음악 산업의 혁신에 성공해 향후 오랫동안 기념비적인 결과물로 남을 것”이라고 축하했다.

양사 소속 아티스트들도 이번 파트너십이 가져 올 시너지와 기회에 높은 기대감을 나타냈다.

BTS는 “정말 좋아하고 즐겨듣는 아티스트분들이 한 가족으로 함께하게 돼 너무 기쁘다”라며 “새로운 시도가 팬 여러분들께 색다른 경험과 감동, 즐거움을 드리는 길로 이어지길 바란다”고 소감을 전했다. 세븐틴도 “글로벌 톱 아티스트들과 손 잡고 전 세계 팬들에게 더욱 가까이 다가갈 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다”라고 말했다.

이타카 홀딩스 소속으로 미국을 대표하는 팝 아티스트 저스틴 비버는 “대단한 팀과 협업하는 것과 글로벌 음악 시장으로 영역을 넓혀 나가는 것이 몹시 흥분된다”고 말했다. 제이 발빈과 데미 로바토도 “축복한다”, “하나의 가족이 된 것을 축하한다”라며 양사의 결합에 축하 메시지를 남겼다.

하이브는 지난 2일 자회사 빅히트 아메리카가 음악, IT, 영화, 문화 등 다양한 영역에서 사업을 영위하고 있는 이타카 홀딩스 지분 100%를 인수한다고 밝혔다. 인수 규모는 10억5000만달러(약 1조1860억원)로 국내 엔터테인먼트 기업의 인수합병(M&A) 역사상 최대 규모이자, 국내 기업 최초의 해외 레이블 인수 사례다.

양사의 결합은 글로벌 톱 아티스트의 결합이라는 측면에서도 충격적인 사건으로 평가된다. 지난해 국제음반산업협회(IFPI)에서 발표한 글로벌 레코드 뮤직 매출 톱10 아티스트 중 3개팀(1위 BTS, 8위 아리아나 그란데, 10위 저스틴 비버)이 하이브와 이타카 홀딩스 소속이다.

이와 함께 유튜브 구독자 수 6200만명으로 전 세계 아티스트 중 최고인 저스틴 비버와 각각 약 5000만명의 유튜브 구독자를 보유한 BTS와 아리아나 그란데의 결합은 소셜 채널과 영상 콘텐츠의 파급력이 갈수록 커지고 있는 글로벌 음악 시장의 추세 속에 강력한 힘이 될 전망이다.

하이브는 이타카 홀딩스와의 결합을 통해 하이브 소속 국내 아티스트들의 미국 시장 진출이 가속화할 것으로 기대하고 있다. 이타카 홀딩스가 보유한 미국 시장 내 탄탄한 네트워크, 시장 및 산업에 대한 전문성은 하이브가 미국 시장 내 점유율을 급속히 확대하는 데 추진력을 제공할 전망이다.

또 하이브는 저스틴 비버, 아리아나 그란데, 제이 발빈, 데미 로바토 등 글로벌 아티스트들의 합류로 K-팝부터 라틴, 컨트리 등 장르를 아우르는 글로벌 톱 티어(Top-tier) 멀티 레이블 체제를 구축, 다양한 장르의 톱 아티스트들의 지적재산권(IP)을 활용해 글로벌 시장 내 사업 영역을 확대할 방침이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr