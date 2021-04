진주시, 2021년 개별공시지가 열람 및 의견접수

4월 26일까지 토지소유자, 이해관계인 의견 수렴

5월 31일 결정·공시



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 2021년 1월 1일 기준 개별공시지가 산정 및 검증을 완료한 29만 3831필지에 대해 5일부터 26일까지 개별공시지가를 열람하고 토지소유자와 이해관계인을 대상으로 의견을 듣는다고 5일 밝혔다.

이번 개별공시지가는 표준지(5149필지)와 개별토지간 토지 특성을 비교 산정해 감정평가법인 등의 검증을 거친 것으로, 시청 토지정보과나 가까운 읍?면사무소 및 동 행정복지센터를 방문하거나 ‘부동산공시가격알리미’ 시 홈페이지 등의 열람사이트를 통해 확인할 수 있으며 열람 가격에 의견이 있는 토지소유자와 이해관계인은 의견제출서를 제출할 수 있다.

의견이 제출된 대상 토지에 대해서는 인근 토지·표준지와의 가격 균형 여부 등을 재조사해 감정평가법인 등의 검증과 시 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 5월 10일까지 의견 제출인에게 개별 통지할 계획이며 열람 및 의견 청취를 거친 개별공시지가는 31일 결정·공시된다.

개별공시지가는 국토교통부에서 선정한 표준지 공시지가를 기준으로 산정한 개별토지에 대한 단위면적(원/㎡)당 가격으로 양도소득세, 상속세 등 국세와 재산세, 취득세 등 지방세 그리고 각종 부담금을 산정하는 자료로 활용된다.

시 관계자는 “개별공시지가 열람 및 의견제출은 시민의 소중한 재산관리 및 알권리 기회를 제공하는 매우 중요한 것으로 기간 내 꼭 개별공시지가 확인을 당부드린다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr