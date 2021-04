KB캐피탈, 한국GM과 4월 쉐보레 무이자 할부 프로그램

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 한국GM과 함께 4월 한 달간 쉐보레 트래버스, 트레일블레이저, 말리부 차량을 구매하는 고객을 대상으로 36개월 무이자 할부 프로그램을 제공한다고 5일 밝혔다.

트래버스의 경우 선수금 없는 조건으로 36개월 무이자 할부를 제공하며, 트레일블레이저와 말리부는 각각 선수금 20%와 30% 납부 조건으로 36개월 무이자 할부를 제공한다.

예를 들어 KB캐피탈 36개월 무이자 할부 프로그램을 이용해 차량가 4900만원인 트래버스(2020년형 3.6 가솔린 LT Leather Premium)를 구입할 경우 선수금 없이 할부 기간을 36개월로 하면 월 136만1111원에 트래버스의 주인이 될 수 있다.

한편, 쉐보레는 3월에 이어 4월에도 '2021 새봄, 쉐보레와 함께' 캠페인을 통해 다양한 혜택을 제공한다. 신입생, 졸업생, 신규 입사자, 신혼 부부, 출산, 임신 가정 등 9가지 그룹의 고객들을 대상으로 새출발 프로모션을 실시, 스파크와 말리부 구매 고객 중 7년 이상 된 노후 차량 보유 고객에게는 각각 10만원, 20만원의 추가 혜택을 제공한다.

