[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 5일 LH 직원 부동산 투기 사건을 계기로 제8대 의회 남은 임기 동안 부동산 투기 근절과 청렴한 공직사회 만들기에 앞장서겠다는 성명서를 발표했다.

광주광역시의회는 성명서를 통해 “의원의 부동산 투기 의혹이 불거진 경우 수사기관, 감사원, 국민권익위원회 등 공신력 있는 기관의 검증 요구에 적극적으로 협조하겠다”고 밝혔다.

이어 “향후 부동산 투기 혐의가 확인되면 윤리특별위원회를 통해 해당 의원에 대한 강력한 징계 조치를 취할 것을 약속드린다”고 약속했다.

김용집 의장은 “공정에 대한 사회적 가치와 시민의 눈높이가 높아진 만큼 광주시의회 역시 투명하고 공정한 사회를 위해 솔선수범하겠다”고 말했다.

